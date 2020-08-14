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Проектирование инженерных сетей МОСМОНТАЖ

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В связи с началом строительного сезона 2020: - проектный отдел работает 5 дней в неделю + суббота по предварительной записи - выезд инженеров на объекты осуществляется 7 дней в неделю. Наш адрес: Москва, ул. Большая Татарская, дом 35 с5-7 7 минут пешком от метро Новокузнецкая. Схема проезда +7 (495) 118-32-15 отдел проектов, +7 (495) 118-34-20 отдел монтажа. Наша компания имет сертификаты СРО и Строительную лицензию: мы оформим за Вас все документы во всех инстанциях

О нашем профессионализме Цикл статей с 2008 по 2020 год - Мы профессионалы!

У нас есть необходимые допуски СРО и Лицензия МЧС!





Приглашаем к сотрудничеству строительные, монтажные компании, дизайнеров, инженеров. Работаем с ТСЖ, с госорганизациями. Коттеджным поселкам и садовым товариществам предлагаем специальные цены на монтаж трансформаторов с установкой столбов. С 1997 года наша компания выполнила более 30-ти комплексных проектов по электрофикации коттеджных поселков - начиная от получения Технических условий(ТУ) с выделением требуемых мощностей до сдачи объектов на баланс местным электросетям, включая пректирование, согласования, "под ключ".

Согласование в Ростехнадзоре от 4900 руб. Отчет электролаборатории от 650 руб!

Наши инженеры выполняют проектные и монтажные работы для:

Торговые центры Мега, Ашан, Вегас Мякинино, Вегас Кунцево, Европейский, Lotte Plaza, Авиапарк ФГУП «Главный центр специальной связи» (70 филиалов по России), Московский МЕТРОПОЛИТЕН (270 объектов) Радиостанция "Европа Плюс", 1 Канал Электромонтажные работы в Москва сити, частные апартаменты, рестораны и офисы ТрансТелеКом. Слаботочные сети ВТБ Арена. Реконструкция завода ЗИЛ, Строительство перинатального центра Сети магазинов "Детский мир", "Перекресток", "Монетка", "Билла", "Sella", OSTIN и д.р. ОАО "Аэропорт Домодедово", Шереметьево, Домодедово Ярославский планетарий, Московский Планетарий, Клуб "Фабрик" Кинотеатры "Родина", "Орбита", "КиноМакс", ДК "Горбунова" Сети ресторанов "Якитория", "Му-Му" - Участвуем в тендерах государственных и корпоративных заказчиков

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Проектирование электроснабжения Проектные работы выполняются в соответсвии ГОСТ, ПУЭ и СНиП Российской федерации. Мы знаем все требования Ростехнадзора и заранее подготавливаем документы для согласования с 1-го раза!

Подготовка технического задания для проектирования Как сделать строительные работы в 2 раза дешевле ? От качества исходных данных и учета всех пожеланий на этапе поготовки ТЗ зависит смета на монтаж инженерных систем и будущее удобство эксплуатации. Мы выполним предпроектное обследование и подготовим за вас всю документацию!

Удобство и бесперебойность эксплуатации Применить реле приоритетов?

приоритетов? Разработать реальное энергосбережение ?

? Хотите автоматическое переключение резервов?

резервов? Проходные выключатели и умный свет? Всё это бесплатно входит в проект и обсуждается на этапе Техзадания. Мы не берем дополнительные деньги за кондиционеры, плиты, насосы, моторы и дополнительное оборудование... мы с удовольствием сделаем более сложный и современный проект - Вам будет удобно пользоваться!

Узнайте цены и сроки по офисным телефонам:

+7 (495) 118-32-15 отдел проектов, +7 (495) 118-34-20 отдел монтажа

Перечень проектных работ по электроснабжению: Проектирование всех инженерных систем со сдачей проекта Ростехнадзору.

Электропроект "под ключ" - услуга включает в себя разработку проекта электроснабжения с согласованием.

Согласование проектов в Энергонадозре, МОЭСК, Энергосбыте.

Энергоаудит зданий и предприятий

Наша компания имеет государственную строительную лицензию и с 2010 года сертификаты СРО включающие следующие виды деятельности: Прокладка сетей до 110 кВ включительно

Прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных внутризоновых соединительных; местных кабелей линий связи (в т.ч. абонентских), электрических, волоконно-оптических, воздушных линий связи)

Установка опор ЛЭП, линий промышленного и городского транспорта

Устройство газовых систем и установка оборудования

Устройство технологических трубопроводов Устройство электроснабжения до 1000 В

Устройство электроосвещения

Устройство электроосвещения для тетрально-зрелищных и других специальных зданий

Устройство систем связи, радио, телевидения, АСКУЭ

Устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения

Монтаж электротехнических установок

Монтаж автоматизированных систем управления и информатизации

Монтаж предприятий энергетики

Нужен профессиональный инженерный подход?

Компания МосМонтаж появилась на рынке электромонтажных услуг в 1997 году. У истоков компании — круг единомышленников с высшим техническим образованием и впечатляющий практический опыт за плечами. Конкурентов хватало с головой, наработанной клиентской базы еще не было. Выживать на рынке приходилось только за счет качества работ и широкого спектра услуг.

Получилось ли? Судите сами:

7 статей о нашей компании в журнале "Умный Дом" (2008-2019), 3 публикации о предприятии в "Московской правде" (2010-2017), журнал "Секрет Фирмы", Сюжеты на "Россия-1";

Свыше 3000 выполненных работ (электромонтаж и проектирование);

Положительные отзывы и рекомендации от крупных торговых марок и организаций — 7 континент , 36 и 6, НИИ МТ РАН, Министерство Обороны РФ , КБ ПромСвязьБанк и других;

В числе клиентов несколько знаменитостей отечественного бомонда.

Компания МОСМОНТАЖ выполняет электромонтажные работы:

В минимальные сроки без потери качества. Большую роль в этом играет современное оборудование. Оно позволяет сэкономить до 70% времени на работы.

Гарантируя безопасность работ и результата работ. Постоянный контроль качества проводки. Сертифицированные электромонтажные материалы. Неукоснительное соблюдение всех технических норм.

Cоблюдая все нюансы, незаметные для непрофессионалов.

Мы выполняем весь комплекс электрофикации объекта: торговых, производственных, общественных зданий, а также коттеджей, квартир, усадеб . Планирование начинается с составления проекта электрических распределительных сетей. После это проводится анализ. Наши инженеры помогут вам точно определить стоимость работ обсудив все противоречивые моменты до начала строительных работ.

После проектирования и выделения мощностей мы приступаем к электромонтажу . Без осечек, без перебоев и без перегрузок сети. Если ситуация сложная, мы оказываем помощь в согласовании электропроектов в Ростехнадзоре, МОЭСК, Энергобалансе и Энергонадзоре . В отличие от конкурентов, делаем это почти со скоростью света — благодаря налаженным связям с госорганами и заслуженной репутации.

В результате — безупречная электропроводка, экономия энергии с бесперебойно функционирующим оборудованем , подтвержденные нашей гарантией и послегарантийным обслуживанием (по предварительному согласованию с заказчиком).

Наши цены

Все цены, представленные в смете к договору на электромонтажные или проектные работы окончательны - изменению в ходе реализации проекта не подлежат. Если вы внимательно изучите нашу ценовую политику, то убедитесь, что выгода на вашей стороне .

Очевидное - невероятное

Наша компания уже несколько лет плодотворно сотрудничает с крупными поставщиками электро- и электромонтажных материалов. Приобретая материалы у нас, вы экономите — внимание! — до 40%!

При этом вы:

Экономите свое время и нервы. Поиск необходимых, а главное безопасных материалов занимает подчас несколько дней изучения витрин и производителей, 6 часов в пробках и пару сотен километров дороги;

Оставляете в покое свою заначку. 40% экономия при покупке дилерских материалов играет немаловажную роль при сложном проектировании или монтаже объектов "под ключ". 40% — это новый диван, красивая норковая шуба для жены или игровой компьютер для сына. Все еще хотите купить материалы сами?

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ "ПОД КЛЮЧ" за 3 недели:

Подключение электричества

Согласования

Ростехнадзор

Энергосбыт

Моэск

Уникальное предложение для ТСЖ, дизайнеров и инженеров! Заказав электромонтаж у нашей компании вы получаете: Бесплатную диагностику электросети;

Скидку 10% на следующий заказ;

Скидку 30% для дружественной организации или для друга;

Электрическая цепь

* Флажками отмечены места, где мы выполняли работы по монтажу инженерных сетей в городах Московской области.