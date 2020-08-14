Проектирование инженерных сетей МОСМОНТАЖ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Расценки на проектные работы
- Проект электроснабжения квартиры
- Проект электроснабжения дома
- Проект электроснабжения
- Электропроект
- Проект освещения
- Проект электроснабжения магазина
- Проект электроснабжения офиса
- Согласование проекта
- Проекты в 3D
- Проекты водоснабжения
- Проекты канализации
- Проектирование и монтаж ДГУ
- Пример проекта электроснабжения дома
- Проекты отопления, вентиляции и кондиционирования
- Проектирование слаботочных систем
- Пример проекта освещения цеха
ПРОЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ
ПОЖАРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
- Проект водоснабжения
- Проект отопления
- Проект вентиляции
- Проект аварийного освещения
- Проект производства работ (ППР)
- Проект видеонаблюдения
- Диаграмма освещённости
- Проект механизации строительства
- Проект временного электроснабжения
- BIM проектирование
СХЕМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИКИ
- Проект электрики
- Схема электропроводки
- Проект электрики производства
- Согласуем сложные случаи
- Стадии проектирования
- Разработка эскизного проекта
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
- Электромонтаж коттеджа
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- Электропроводка в квартире
- Электрификация бани и беседки
- Монтаж генераторов электричества
- Электрификация прудов, водопадов
- Заземление
- Молниезащита
- Диагностика электрики
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- Защита от сосулек
- Защита от снега
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- Прокладка кабеля в помещении
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СОГЛАСОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
- Заключение договора с Энергосбытом
- Получение акта разграничения
- Оформление в Ростехнадзоре
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- Электроизмерительная лаборатория
ЭЛЕКТРИКА В КОТТЕДЖЕ
- Ориентация выключателей и розеток
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- Установка розеток в помещениях со встроенной мебелью
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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- Слаботочные работы
- Типовой договор на обслуживание водопровода
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КОНТАКТЫ
отдел проектов:
+7 (495) 118-32-15
отдел монтажа:
+7 (495) 118-34-20
г.Москва, ул. Большая Татарская, дом 35 с5-7, метро Новокузнецкая
ПРО ЭЛЕКТРИКУ
СТАТЬИ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
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- Заземление: теория и практика
- Уличная электрика
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НОВОСТИ
Разрешение на сдачу инженерных сетей получено еще в 2019 году.
Проектный отдел взялся за разработку системы кондиционирования и вентилирования торгового комплекса.
Строительство комплексной застройки приближаем к концу электромонтажными работамипрокладывание проводов
Проектирование инженерных сетей МОСМОНТАЖ
Узнайте цену проекта и монтажа, Звоните сейчас!
+7 (495) 118-34-20 отдел монтажа
Присылайте заявки на почту 2155682@mail.ru
- Проекты электроснабжения
- Вода, Канализация
- Отопление
- Вентиляция, Дымоудаление
- СКС, ППР, Слаботочка
- Пожарные сети
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- Госзаказчикам - готовим оферты и Техзадания
|Есть все лицензии: СРО, МЧС, ISO(ГОСТ)
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Посмотреть ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Архитекторам, Дизайнерам, Строителям, ТСЖ - партнерские скидки и бонусы!
Мы участники передачи "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" на 1 канале!
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Проектные работы
для квартир
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Проекты инженерных
сетей коттеджа
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Пожарное проектирование,
АПС, СОУЭ, Дымоудаление
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|Проектно-сметная документация
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Обследование зданий,
Сбор техзадания
|Офисы, Магазины, Рестораны, Склады, Цоды
|Архитектура и перепланировка, Дизайн
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электрики
воды
вентиляции
отопления
Проектируем и монтируем: водоснабжение , отопление , вентиляция и слаботочные сети!
Гарантия на работы до 3-х лет.
- Для строителей: Исполнительная документация для Ростехнадзора от 4000 руб.!
- Наш отдел ПТО приведет в порядок вашу строительную документацию.
- Сдаем сложные объекты требовательным заказчикам!
- Опыт разработки и сдачи всей документации сложных объектов госзаказчикам, иностранным генподрядчикам, медицинские объекты, ЦОДы, бомбоубежища, лаборатории, аэропорты.
Разрабатываем исполнительную документацию и паспорта на все системы!
Заявки присылайте на почту 2155682@mail.ru
Приходите к нам в офис в 7-ми минутах пешком от метро Новокузнецкая ! Карта проезда
Мы решим все ваши вопросы с электричеством! Срок согласования 3 дня!
Заполните форму и получите
ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО
при заказе монтажа!
В связи с началом строительного сезона 2020:
- проектный отдел работает 5 дней в неделю + суббота по предварительной записи
- выезд инженеров на объекты осуществляется 7 дней в неделю.
Наш адрес:
Москва, ул. Большая Татарская, дом 35 с5-7
7 минут пешком от метро Новокузнецкая. Схема проезда
+7 (495) 118-32-15 отдел проектов, +7 (495) 118-34-20 отдел монтажа.
Наша компания имет сертификаты СРО и Строительную лицензию:
мы оформим за Вас все документы во всех инстанциях
О нашем профессионализме
Цикл статей с 2008 по 2020 год - Мы профессионалы!
У нас есть необходимые допуски СРО и Лицензия МЧС!
Приглашаем к сотрудничеству строительные, монтажные компании, дизайнеров, инженеров. Работаем с ТСЖ, с госорганизациями. Коттеджным поселкам и садовым товариществам предлагаем специальные цены на монтаж трансформаторов с установкой столбов. С 1997 года наша компания выполнила более 30-ти комплексных проектов по электрофикации коттеджных поселков - начиная от получения Технических условий(ТУ) с выделением требуемых мощностей до сдачи объектов на баланс местным электросетям, включая пректирование, согласования, "под ключ".
Согласование в Ростехнадзоре
от 4900 руб.
Отчет электролаборатории
от 650 руб!
Наши инженеры выполняют проектные и монтажные работы для:
|Торговые центры Мега, Ашан, Вегас Мякинино, Вегас Кунцево, Европейский, Lotte Plaza, Авиапарк
|ФГУП «Главный центр специальной связи» (70 филиалов по России), Московский МЕТРОПОЛИТЕН (270 объектов)
|Радиостанция "Европа Плюс", 1 Канал
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Электромонтажные работы в Москва сити, частные апартаменты, рестораны и офисы ТрансТелеКом. Слаботочные сети ВТБ Арена.
Реконструкция завода ЗИЛ, Строительство перинатального центра
|Сети магазинов "Детский мир", "Перекресток", "Монетка", "Билла", "Sella", OSTIN и д.р.
|ОАО "Аэропорт Домодедово", Шереметьево, Домодедово
|Ярославский планетарий, Московский Планетарий, Клуб "Фабрик"
|Кинотеатры "Родина", "Орбита", "КиноМакс", ДК "Горбунова"
|Сети ресторанов "Якитория", "Му-Му"
- Участвуем в тендерах государственных и корпоративных заказчиков
- Складские комплексы, школы, больницы, офисные здания
- Более 5000 квартир и коттеджей по всей России и многие другие довольные клиенты!
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!+7 (495) 118-32-15, +7 (495) 118-34-20
Мы аккредитованы на Портале Поставщиков и аукционных площадках
Проектирование электроснабжения
Проектные работы выполняются в соответсвии ГОСТ, ПУЭ и СНиП Российской федерации. Мы знаем все требования Ростехнадзора и заранее подготавливаем документы для согласования с 1-го раза!
Подготовка технического задания для проектирования
Как сделать строительные работы в 2 раза дешевле ?
От качества исходных данных и учета всех пожеланий на этапе поготовки ТЗ зависит смета на монтаж инженерных систем и будущее удобство эксплуатации. Мы выполним предпроектное обследование и подготовим за вас всю документацию!
Удобство и бесперебойность эксплуатации
- Применить реле приоритетов?
- Разработать реальное энергосбережение ?
- Хотите автоматическое переключение резервов?
- Проходные выключатели и умный свет?
Всё это бесплатно входит в проект и обсуждается на этапе Техзадания.
Мы не берем дополнительные деньги за кондиционеры, плиты, насосы, моторы и дополнительное оборудование... мы с удовольствием сделаем более сложный и современный проект - Вам будет удобно пользоваться!
Узнайте цены и сроки по офисным телефонам:
+7 (495) 118-32-15 отдел проектов, +7 (495) 118-34-20 отдел монтажа
Перечень проектных работ по электроснабжению:
- Проектирование всех инженерных систем со сдачей проекта Ростехнадзору.
- Электропроект "под ключ" - услуга включает в себя разработку проекта электроснабжения с согласованием.
- Согласование проектов в Энергонадозре, МОЭСК, Энергосбыте.
- Энергоаудит зданий и предприятий
Наша компания имеет государственную строительную лицензию и с 2010 года сертификаты СРО включающие следующие виды деятельности:
- Прокладка сетей до 110 кВ включительно
- Прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных внутризоновых соединительных; местных кабелей линий связи (в т.ч. абонентских), электрических, волоконно-оптических, воздушных линий связи)
- Установка опор ЛЭП, линий промышленного и городского транспорта
- Устройство газовых систем и установка оборудования
- Устройство технологических трубопроводов
- Устройство электроснабжения до 1000 В
- Устройство электроосвещения
- Устройство электроосвещения для тетрально-зрелищных и других специальных зданий
- Устройство систем связи, радио, телевидения, АСКУЭ
- Устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения
- Монтаж электротехнических установок
- Монтаж автоматизированных систем управления и информатизации
- Монтаж предприятий энергетики
Нужен профессиональный инженерный подход?
Компания МосМонтаж появилась на рынке электромонтажных услуг в 1997 году. У истоков компании — круг единомышленников с высшим техническим образованием и впечатляющий практический опыт за плечами. Конкурентов хватало с головой, наработанной клиентской базы еще не было. Выживать на рынке приходилось только за счет качества работ и широкого спектра услуг.
Получилось ли? Судите сами:
7 статей о нашей компании в журнале "Умный Дом" (2008-2019), 3 публикации о предприятии в "Московской правде" (2010-2017), журнал "Секрет Фирмы", Сюжеты на "Россия-1";
Свыше 3000 выполненных работ (электромонтаж и проектирование);
Положительные отзывы и рекомендации от крупных торговых марок и организаций — 7 континент , 36 и 6, НИИ МТ РАН, Министерство Обороны РФ , КБ ПромСвязьБанк и других;
В числе клиентов несколько знаменитостей отечественного бомонда.
Компания МОСМОНТАЖ выполняет электромонтажные работы:
В минимальные сроки без потери качества. Большую роль в этом играет современное оборудование. Оно позволяет сэкономить до 70% времени на работы.
Гарантируя безопасность работ и результата работ. Постоянный контроль качества проводки. Сертифицированные электромонтажные материалы. Неукоснительное соблюдение всех технических норм.
Cоблюдая все нюансы, незаметные для непрофессионалов.
Мы выполняем весь комплекс электрофикации объекта: торговых, производственных, общественных зданий, а также коттеджей, квартир, усадеб . Планирование начинается с составления проекта электрических распределительных сетей. После это проводится анализ. Наши инженеры помогут вам точно определить стоимость работ обсудив все противоречивые моменты до начала строительных работ.
После проектирования и выделения мощностей мы приступаем к электромонтажу . Без осечек, без перебоев и без перегрузок сети. Если ситуация сложная, мы оказываем помощь в согласовании электропроектов в Ростехнадзоре, МОЭСК, Энергобалансе и Энергонадзоре . В отличие от конкурентов, делаем это почти со скоростью света — благодаря налаженным связям с госорганами и заслуженной репутации.
В результате — безупречная электропроводка, экономия энергии с бесперебойно функционирующим оборудованем , подтвержденные нашей гарантией и послегарантийным обслуживанием (по предварительному согласованию с заказчиком).
Наши цены
Все цены, представленные в смете к договору на электромонтажные или проектные работы окончательны - изменению в ходе реализации проекта не подлежат. Если вы внимательно изучите нашу ценовую политику, то убедитесь, что выгода на вашей стороне .
Очевидное - невероятное
Наша компания уже несколько лет плодотворно сотрудничает с крупными поставщиками электро- и электромонтажных материалов. Приобретая материалы у нас, вы экономите — внимание! — до 40%!
При этом вы:
Экономите свое время и нервы. Поиск необходимых, а главное безопасных материалов занимает подчас несколько дней изучения витрин и производителей, 6 часов в пробках и пару сотен километров дороги;
Оставляете в покое свою заначку. 40% экономия при покупке дилерских материалов играет немаловажную роль при сложном проектировании или монтаже объектов "под ключ". 40% — это новый диван, красивая норковая шуба для жены или игровой компьютер для сына. Все еще хотите купить материалы сами?
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ "ПОД КЛЮЧ" за 3 недели:
- Подключение электричества
- Согласования
- Ростехнадзор
- Энергосбыт
- Моэск
Уникальное предложение для ТСЖ, дизайнеров и инженеров!
Заказав электромонтаж у нашей компании вы получаете:
- Бесплатную диагностику электросети;
- Скидку 10% на следующий заказ;
- Скидку 30% для дружественной организации или для друга;
Электрическая цепь
* Флажками отмечены места, где мы выполняли работы по монтажу инженерных сетей в городах Московской области.
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