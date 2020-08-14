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НОВОСТИ

14.08.2020

Разрешение на сдачу инженерных сетей получено еще в 2019 году.

14.08.2020

Проектный отдел взялся за разработку системы кондиционирования и вентилирования торгового комплекса.

14.08.2020

Строительство комплексной застройки приближаем к концу электромонтажными работамипрокладывание проводов

Проектирование инженерных сетей МОСМОНТАЖ

Узнайте цену проекта и монтажа, Звоните сейчас!


+7 (495) 118-32-15 отдел проектов
+7 (495) 118-34-20 отдел монтажа

Присылайте заявки на почту 2155682@mail.ru 


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Есть все лицензии: СРО, МЧС, ISO(ГОСТ) лицензии для проектных работ

 

 

Архитекторам, Дизайнерам, Строителям, ТСЖ - партнерские скидки и бонусы!

 

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Сбор техзадания

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Обследование зданий

Проекты Офисы, Магазины, Рестораны, Склады, Цоды

Проекты архитектуры и перепланировка, Дизайн

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Проект электроснабжения квартиры

БЕСПЛАТНО *

* при заключения договора на электромонтажные работы

Проектируем и монтируем: водоснабжение , отопление , вентиляция и слаботочные сети!

Гарантия на работы до 3-х лет.

  • Для строителей: Исполнительная документация для Ростехнадзора от 4000 руб.!
  • Наш отдел ПТО приведет в порядок вашу строительную документацию.
  • Сдаем сложные объекты требовательным заказчикам!
  • Опыт разработки и сдачи всей документации сложных объектов госзаказчикам, иностранным генподрядчикам, медицинские объекты, ЦОДы, бомбоубежища, лаборатории, аэропорты.

Разрабатываем исполнительную документацию и паспорта на все системы!

 

Заявки присылайте на почту 2155682@mail.ru
Приходите к нам в офис в 7-ми минутах пешком от метро Новокузнецкая ! Карта проезда
Мы решим все ваши вопросы с электричеством! Срок согласования 3 дня!

 

Заполните форму и получите
заказ строительных услуг Мосмонтаж ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО
при заказе монтажа!




Помещение:


Хочу заказать:

 

В связи с началом строительного сезона 2020:

- проектный отдел работает 5 дней в неделю + суббота по предварительной записи

- выезд инженеров на объекты осуществляется 7 дней в неделю.

Наш адрес:

Москва, ул. Большая Татарская, дом 35 с5-7

7 минут пешком от метро Новокузнецкая. Схема проезда

+7 (495) 118-32-15 отдел проектов, +7 (495) 118-34-20 отдел монтажа.

Наша компания имет сертификаты СРО и Строительную лицензию:

мы оформим за Вас все документы во всех инстанциях

О нашем профессионализме

Цикл статей с 2008 по 2020 год - Мы профессионалы!

 

У нас есть необходимые допуски СРО и Лицензия МЧС!

Лицензия МЧС для проекта пожарной сигнализации    Лицензия МЧС для проекта ПОС МОСМОНТАЖ

   

   Приглашаем к сотрудничеству строительные, монтажные компании, дизайнеров, инженеров. Работаем с ТСЖ, с госорганизациями. Коттеджным поселкам и садовым товариществам предлагаем специальные цены на монтаж трансформаторов с установкой столбов. С 1997 года наша компания выполнила более 30-ти комплексных проектов по электрофикации коттеджных поселков - начиная от получения Технических условий(ТУ) с выделением требуемых мощностей до сдачи объектов на баланс местным электросетям, включая пректирование, согласования,  "под ключ".

 

монтаж инженерных систем

 

 

Согласование в Ростехнадзоре

от 4900 руб.

Отчет электролаборатории

от 650 руб!

 

Наши инженеры выполняют проектные и монтажные работы для:

электромонтаж в торговом центре монтаж кабеля связи телекоммуникационные работы
Торговые центры Мега, Ашан, Вегас Мякинино, Вегас Кунцево, Европейский, Lotte Plaza, Авиапарк ФГУП «Главный центр специальной связи» (70 филиалов по России), Московский МЕТРОПОЛИТЕН (270 объектов) Радиостанция "Европа Плюс", 1 Канал
электрика в Москве обслуживание электрики в магазине установка счетчиков

Электромонтажные работы в Москва сити, частные апартаменты, рестораны и офисы ТрансТелеКом. Слаботочные сети ВТБ Арена.

Реконструкция завода ЗИЛ, Строительство перинатального центра

 Сети магазинов "Детский мир", "Перекресток", "Монетка", "Билла", "Sella", OSTIN и д.р. ОАО "Аэропорт Домодедово", Шереметьево, Домодедово
электромонтаж в Москве электроизмерительные замеры электрика в ресторане
Ярославский планетарий, Московский Планетарий, Клуб "Фабрик" Кинотеатры "Родина", "Орбита", "КиноМакс", ДК "Горбунова" Сети ресторанов "Якитория", "Му-Му"

- Участвуем в тендерах государственных и корпоративных заказчиков
- Складские комплексы, школы, больницы, офисные здания
- Более 5000 квартир и коттеджей по всей России и многие другие довольные клиенты!

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!+7 (495) 118-32-15, +7 (495) 118-34-20

Мы аккредитованы на Портале Поставщиков и аукционных площадках

Портал поставщиков электрика Тендеры по электрике подряды по электрике

Проектирование электроснабжения

Проектные работы выполняются в соответсвии ГОСТ, ПУЭ и СНиП Российской федерации. Мы знаем все требования Ростехнадзора и заранее подготавливаем документы для согласования с 1-го раза!

Подготовка технического задания для проектирования

Как сделать строительные работы в 2 раза дешевле ?

От качества исходных данных и учета всех пожеланий на этапе поготовки ТЗ зависит смета на монтаж инженерных систем и будущее удобство эксплуатации. Мы выполним предпроектное обследование и подготовим за вас всю документацию!

Удобство и бесперебойность эксплуатации

  • Применить реле приоритетов?
  • Разработать реальное энергосбережение ?
  • Хотите автоматическое переключение резервов?
  • Проходные выключатели и умный свет?

Всё это бесплатно входит в проект и обсуждается на этапе Техзадания.

Мы не берем дополнительные деньги за кондиционеры, плиты, насосы, моторы и дополнительное оборудование... мы с удовольствием сделаем более сложный и современный проект - Вам будет удобно пользоваться!

Узнайте цены и сроки по офисным телефонам:
+7 (495) 118-32-15 отдел проектов, +7 (495) 118-34-20 отдел монтажа

Перечень проектных работ по электроснабжению:

  • Проектирование всех инженерных систем со сдачей проекта Ростехнадзору.
  • Электропроект "под ключ" - услуга включает в себя разработку проекта электроснабжения с согласованием.
  • Согласование проектов в Энергонадозре, МОЭСК, Энергосбыте.
  • Энергоаудит зданий и предприятий

Наша компания имеет государственную строительную лицензию и с 2010 года сертификаты СРО включающие следующие виды деятельности:

  • Прокладка сетей до 110 кВ включительно
  • Прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных внутризоновых соединительных; местных кабелей линий связи (в т.ч. абонентских), электрических, волоконно-оптических, воздушных линий связи)
  • Установка опор ЛЭП, линий промышленного и городского транспорта
  • Устройство газовых систем и установка оборудования
  • Устройство технологических трубопроводов
  • Устройство электроснабжения до 1000 В
  • Устройство электроосвещения
  • Устройство электроосвещения для тетрально-зрелищных и других специальных зданий
  • Устройство систем связи, радио, телевидения, АСКУЭ
  • Устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения
  • Монтаж электротехнических установок
  • Монтаж автоматизированных систем управления и информатизации
  • Монтаж предприятий энергетики

Нужен профессиональный инженерный подход?

Компания МосМонтаж появилась на рынке электромонтажных услуг в 1997 году. У истоков компании — круг единомышленников с высшим техническим образованием и впечатляющий практический опыт за плечами. Конкурентов хватало с головой, наработанной клиентской базы еще не было. Выживать на рынке приходилось только за счет качества работ и широкого спектра услуг.

Получилось ли? Судите сами:

7 статей о нашей компании в журнале "Умный Дом" (2008-2019), 3 публикации о предприятии в "Московской правде" (2010-2017), журнал "Секрет Фирмы", Сюжеты на "Россия-1";

Свыше 3000 выполненных работ (электромонтаж и проектирование);

Положительные отзывы и рекомендации от крупных торговых марок и организаций — 7 континент , 36 и 6, НИИ МТ РАН, Министерство Обороны РФ , КБ ПромСвязьБанк и других;

В числе клиентов несколько знаменитостей отечественного бомонда.

Компания МОСМОНТАЖ выполняет электромонтажные работы:

В минимальные сроки без потери качества. Большую роль в этом играет современное оборудование. Оно позволяет сэкономить до 70% времени на работы.

Гарантируя безопасность работ и результата работ. Постоянный контроль качества проводки. Сертифицированные электромонтажные материалы. Неукоснительное соблюдение всех технических норм.

Cоблюдая все нюансы, незаметные для непрофессионалов.

Мы выполняем весь комплекс электрофикации объекта: торговых, производственных, общественных зданий, а также коттеджей, квартир, усадеб . Планирование начинается с составления проекта электрических распределительных сетей. После это проводится анализ. Наши инженеры помогут вам точно определить стоимость работ обсудив все противоречивые моменты до начала строительных работ.

 

После проектирования и выделения мощностей мы приступаем к электромонтажу . Без осечек, без перебоев и без перегрузок сети. Если ситуация сложная, мы оказываем помощь в согласовании электропроектов в Ростехнадзоре, МОЭСК, Энергобалансе и Энергонадзоре . В отличие от конкурентов, делаем это почти со скоростью света — благодаря налаженным связям с госорганами и заслуженной репутации.

В результате — безупречная электропроводка, экономия энергии с бесперебойно функционирующим оборудованем , подтвержденные нашей гарантией и послегарантийным обслуживанием (по предварительному согласованию с заказчиком).

Наши цены

Все цены, представленные в смете к договору на электромонтажные или проектные работы окончательны - изменению в ходе реализации проекта не подлежат. Если вы внимательно изучите нашу ценовую политику, то убедитесь, что выгода на вашей стороне .

Очевидное - невероятное

Наша компания уже несколько лет плодотворно сотрудничает с крупными поставщиками электро- и электромонтажных материалов. Приобретая материалы у нас, вы экономите — внимание! — до 40%!

При этом вы:

Экономите свое время и нервы. Поиск необходимых, а главное безопасных материалов занимает подчас несколько дней изучения витрин и производителей, 6 часов в пробках и пару сотен километров дороги;

Оставляете в покое свою заначку. 40% экономия при покупке дилерских материалов играет немаловажную роль при сложном проектировании или монтаже объектов "под ключ". 40% — это новый диван, красивая норковая шуба для жены или игровой компьютер для сына. Все еще хотите купить материалы сами?

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ "ПОД КЛЮЧ" за 3 недели:

  • Подключение электричества
  • Согласования
  • Ростехнадзор
  • Энергосбыт
  • Моэск

Уникальное предложение для ТСЖ, дизайнеров и инженеров!

Заказав электромонтаж у нашей компании вы получаете:

  • Бесплатную диагностику электросети;
  • Скидку 10% на следующий заказ;
  • Скидку 30% для дружественной организации или для друга;

Электрическая цепь

* Флажками отмечены места, где мы выполняли работы по монтажу инженерных сетей в городах Московской области.

 

 

 

Заполните форму и получите
заказ строительных услуг Мосмонтаж ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО
при заказе монтажа!




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Заказывайте в одном месте все проекты + монтаж + согласование!

тел. +7(495) 215-07-10 отдел проектов

тел. +7(495) 215-56-82 отдел монтажа

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